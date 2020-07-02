В Мозыре спасатель пришел на помощь 9-летнему мальчику, который начал тонуть в реке

В Мозыре спасатели пришли на помощь 9-летнему мальчику, который начал тонуть в реке. Фото: pixabay.com

Ребенка спасли и на берегу ему оказали первую помощь

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В Гомельской областной организации ОСВОД рассказали, что 2 июля в Мозыре в реке тонул 9-летний мальчик. Его удалось спасти.

«Как удалось узнать, женщина пришла на городской пляж с четырьмя детьми. Они плескались в том, месте, которое было для этого не предназначено. Один из детей, 9-летний мальчик, пропал в воде. Спасатель вовремя это увидел и достал его из воды», — сообщили в ОСВОД.

Мальчику была оказана первая помощь. Его жизни ничего не угрожает.

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