Пассажир ограбил девушку в поезде, которой стало плохо. Деньги нашли в носке!

Как выяснилось, мужчина и раньше привлекался к административной и уголовной ответственности

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В УВД Могилевского облисполкома сообщили, что 30 июня в поезде мужчина ограбил 27-летнюю девушку, которой стало плохо.

«Сотрудникам удалось выяснить, что девушка и 35-летний мужчина познакомились в поезде начали общаться. В какой-то момент девушка плохо себя почувствовала. Попутчик посоветовал ей высунуть голову в окно, она так и сделала. Мужчина заметила в кармане платья у девушки деньги и забрал их себе и ушел в тамбур», — добавили в УВД Могилевского облисполкома.

Все произошедшее видела женщина. Она и рассказала 27-летней девушке, что у нее украли деньги. Девушка догнала мужчину и потребовала все вернуть, но он сказал, что ничего не брал. Когда он начал доставать вещи из карманов, то деньги и выпали. Мужчина недолго думал и выбежал в соседний вагон. Девушка обратилась в милицию, которая сопровождала поезд.

Сотрудники задержали мужчину в последнем вагоне и обнаружили у него в носке 80 рублей.

Как удалось выяснить, мужчина и ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.