2020-07-02T21:20:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию

По данным ЦИК, поправки в Конституцию поддержали около 78% россиян
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию РФЛукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию РФФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Телеграм-канале Пул Первого сообщили, что Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию.

«Это в очередной раз подтвердило высокое доверие и поддержку гражданами Росси вашей деятельности на посту главы государства», — отметил Лукашенко.

Напомним, что по данным ЦИК за поправки в Конституцию РФ проголосовало около 78% россиян.

Ранее Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости и подчеркнул, что «мы шли к своей независимости более тысячи лет». Также белорусский лидер добавил, что «мы сохраним мирную и независимую Беларусь», несмотря на все «передряги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться.

Президент добавил, что на «выборах нужно будет взять голову в руки и решить, с кем идти дальше». (подробности)

Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв.

Белорусский лидер также заявил, что хочет, чтобы «к стране относились по-человечески». (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Валерий Цепкало запросил в избирательных комиссиях акты выбраковки подписей
Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию
Пассажир ограбил девушку в поезде, которой стало плохо. Деньги нашли в носке!
В Мозыре спасатель пришел на помощь 9-летнему мальчику, который начал тонуть в реке
Совпадение? Алексея Гросса, который победил на «Славянском базаре», отчислили из Университа культуры
Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться
Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв
В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов
Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за заграничными кукловодами, то перестанем быть белорусами»
Лукашенко о Беларуси: Страна будет идти своим путем, чего бы это не стоило
Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну
Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата