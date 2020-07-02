Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию

Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию РФ Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным ЦИК, поправки в Конституцию поддержали около 78% россиян

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В Телеграм-канале Пул Первого сообщили, что Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию.

«Это в очередной раз подтвердило высокое доверие и поддержку гражданами Росси вашей деятельности на посту главы государства», — отметил Лукашенко.

Напомним, что по данным ЦИК за поправки в Конституцию РФ проголосовало около 78% россиян.

Ранее Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости и подчеркнул, что «мы шли к своей независимости более тысячи лет». Также белорусский лидер добавил, что «мы сохраним мирную и независимую Беларусь», несмотря на все «передряги».

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