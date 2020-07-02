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Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало запросил в избирательных комиссиях акты выбраковки подписей. Об этом сообщил БелаПАН.

«Мы попросили, чтобы они сделали дополнительную выборку и пересчет подписей. Также мы попросили, чтобы нам предоставили протоколы, которые от нас скрывают», — рассказал представитель штаба Илья Добротвор.

Добротвор также добавил, что в штабе не владеют информацией о результатах проверки подписей, которая проводилась на низовом уровне. И добавил, что не может назвать то, что опубликовано на сайте ЦИК, документом.

«Это всего лишь какие-то цифры, которые они опубликовали, и никто не несет за это никакой ответственности», — пояснил представитель штаба.

В штабе заявили, что каждую отбракованную подписи намерены защищать. Как? К примеру, через обращение в прокуратуру. Но для этого понадобится документ от комиссии, где будет прописано решение, по которому отбраковали подписи.

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