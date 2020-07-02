2020-07-02T22:01:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Валерий Цепкало запросил в избирательных комиссиях акты выбраковки подписей

В штабе заявили, что готовы защищать отбракованные подписи
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В штабе Цепкало намерены бороться за отбракованные подписиВ штабе Цепкало намерены бороться за отбракованные подписиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало запросил в избирательных комиссиях акты выбраковки подписей. Об этом сообщил БелаПАН.

«Мы попросили, чтобы они сделали дополнительную выборку и пересчет подписей. Также мы попросили, чтобы нам предоставили протоколы, которые от нас скрывают», — рассказал представитель штаба Илья Добротвор.

Добротвор также добавил, что в штабе не владеют информацией о результатах проверки подписей, которая проводилась на низовом уровне. И добавил, что не может назвать то, что опубликовано на сайте ЦИК, документом.

«Это всего лишь какие-то цифры, которые они опубликовали, и никто не несет за это никакой ответственности», — пояснил представитель штаба.

В штабе заявили, что каждую отбракованную подписи намерены защищать. Как? К примеру, через обращение в прокуратуру. Но для этого понадобится документ от комиссии, где будет прописано решение, по которому отбраковали подписи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЦИК огласил имена кандидатов, которые продолжат борьбу на выборах президента. Цепкало там нет.

Из списка претендентов на высший пост выбыл глава ПВТ Валерий Цепкало, у него не насчитали необходимые 100 тысяч подписей. Бабарико в списке есть. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Валерий Цепкало запросил в избирательных комиссиях акты выбраковки подписей
Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию
Пассажир ограбил девушку в поезде, которой стало плохо. Деньги нашли в носке!
В Мозыре спасатель пришел на помощь 9-летнему мальчику, который начал тонуть в реке
Совпадение? Алексея Гросса, который победил на «Славянском базаре», отчислили из Университа культуры
Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться
Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв
В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов
Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за заграничными кукловодами, то перестанем быть белорусами»
Лукашенко о Беларуси: Страна будет идти своим путем, чего бы это не стоило
Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну
Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата