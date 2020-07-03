Посмотрите, где в Минске 3 июля перекроют движение, и как будет ходить общественный транспорт

Из-за праздничных мероприятий проехать по некоторым улицам и проспектам будет нереально

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В пятницу, 3 июля, белорусы праздную День Независимости. Главные торжественные мероприятия проходят в белорусской столице. Как будет работать в Минске общественный транспорт на 3 июля?

- Уже с 05.30 утра и приблизительно до 12.00 часов будет ограничено движение по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Козлова, - сообщила пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

Затем на весь вечер: с 17.00 и примерно до полуночи будет перекрыт: проспект Победителей от улицы Мельникайте до улицы Саперов, а также ограничено движение по проспекту Машерова от улицы Даумана до улицы Мельникайте.

При этом метро, некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до глубокой ночи.

- Будет продлена до 01.40 часов работа 1-го, 22, 24, 26, 29, 42, 43Д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 112С, 113А, 135, 139, 147, 159 и 921-го автобусных маршрутов. А также 3-го, 6, 20, 27, 48 и 53-го троллейбусов, а вместе с ними дольше будут ходить еще 3-ий и 11-ый трамваи, - уточнили в пресс-службе столичных властей.

Как говорилось выше, продлят работу и в подземке - до 01.30 часов. При этом уже с 10.00 часов утра поезда будут ходить с 6-минутным интервалом. Будьте внимательны и не опоздайте на последний поезд: почти все станции будут закрываться в 01.00 ночи, позже остальных - в 01.10 закроют двери «Немиги», «Октябрьской», «Фрунзенской» и «Молодежной» станций.

Подробно посмотреть объездные маршруты городского транспорта в Минске на 3 июля можно здесь.

В ГАИ Минска попросили минчан воздержаться от поездок на личном транспорте в этот день, и на праздничные мероприятия добираться общественном транспорте.

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