Погода в Минске и Беларуси на 3 июля: праздник - с грозами и сильным дождем с градом
Праздничное настроение на День Независимости может испортить дождливая погода, о чем предупредили в Белгидромете.
Так в пятницу, 3 июля, еще с утра, а затем и в дневные часы по многим районам Беларуси пройдет волна гроз с порывистым, а местами шквалистым ветром до 15 - 20 метров в секунду. На юго-востоке страны при этом сильные дожди могут быть даже и с градом.
- Такая же дождливо-грозовая погода с вероятностью осадков 70 - 80 процентов ожидается 3 июля и в Минске. Местами по столице возможны сильные дожди, - пояснили синоптики.
В целом в этот день будет довольно облачно с небольшими прояснениями. Воздух обещает прогреться максимально до +21 - +26 градусов в среднем, теплее, как и всегда, будет в юго-восточных регионах: до +27 - +31 жары.
В Минске в этот день можно ждать максимум +23 тепла, а уже вечером температура опуститься до +17 - +19 градусов - берите на салют зонты и дождевики.
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