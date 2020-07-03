Погода в Минске и Беларуси на 3 июля: праздник - с грозами и сильным дождем с градом

И совсем не жарко - всего +21 - +26 в среднем по республике

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Праздничное настроение на День Независимости может испортить дождливая погода, о чем предупредили в Белгидромете.

Так в пятницу, 3 июля, еще с утра, а затем и в дневные часы по многим районам Беларуси пройдет волна гроз с порывистым, а местами шквалистым ветром до 15 - 20 метров в секунду. На юго-востоке страны при этом сильные дожди могут быть даже и с градом.

- Такая же дождливо-грозовая погода с вероятностью осадков 70 - 80 процентов ожидается 3 июля и в Минске. Местами по столице возможны сильные дожди, - пояснили синоптики.

В целом в этот день будет довольно облачно с небольшими прояснениями. Воздух обещает прогреться максимально до +21 - +26 градусов в среднем, теплее, как и всегда, будет в юго-восточных регионах: до +27 - +31 жары.

В Минске в этот день можно ждать максимум +23 тепла, а уже вечером температура опуститься до +17 - +19 градусов - берите на салют зонты и дождевики.

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