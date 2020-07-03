2020-07-03T07:41:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Минске и Беларуси на 3 июля: праздник - с грозами и сильным дождем с градом

И совсем не жарко - всего +21 - +26 в среднем по республике
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Синоптики пообещали дождь с градом на 3 июля.Синоптики пообещали дождь с градом на 3 июля.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Праздничное настроение на День Независимости может испортить дождливая погода, о чем предупредили в Белгидромете.

Так в пятницу, 3 июля, еще с утра, а затем и в дневные часы по многим районам Беларуси пройдет волна гроз с порывистым, а местами шквалистым ветром до 15 - 20 метров в секунду. На юго-востоке страны при этом сильные дожди могут быть даже и с градом.

- Такая же дождливо-грозовая погода с вероятностью осадков 70 - 80 процентов ожидается 3 июля и в Минске. Местами по столице возможны сильные дожди, - пояснили синоптики.

В целом в этот день будет довольно облачно с небольшими прояснениями. Воздух обещает прогреться максимально до +21 - +26 градусов в среднем, теплее, как и всегда, будет в юго-восточных регионах: до +27 - +31 жары.

В Минске в этот день можно ждать максимум +23 тепла, а уже вечером температура опуститься до +17 - +19 градусов - берите на салют зонты и дождевики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите, где в Минске 3 июля перекроют движение, и как будет ходить общественный транспорт.

Из-за праздничных мероприятий проехать по некоторым улицам и проспектам будет нереально (подробности).

Первые белорусские туристы отдыхают в Турции и делятся непривычными впечатлениями: что не так?

Узнали, как прошел полет, сколько в среднем стоит путевка и какие меры безопасности надо соблюдать на отдыхе (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Под Смолевичами спасатели в костюмах химзащиты ликвидировали течь щелочи из железнодорожной цистерны
Погода в Минске и Беларуси на 3 июля: праздник - с грозами и сильным дождем с градом
Посмотрите, где в Минске 3 июля перекроют движение, и как будет ходить общественный транспорт
Валерий Цепкало запросил в избирательных комиссиях акты выбраковки подписей
Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в российскую Конституцию
Пассажир ограбил девушку в поезде, которой стало плохо. Деньги нашли в носке!
В Мозыре спасатель пришел на помощь 9-летнему мальчику, который начал тонуть в реке
Совпадение? Алексея Гросса, который победил на «Славянском базаре», отчислили из Университа культуры
Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться
Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв
В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов
Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за заграничными кукловодами, то перестанем быть белорусами»
Лукашенко о Беларуси: Страна будет идти своим путем, чего бы это не стоило
Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну
Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата