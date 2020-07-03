Видеофакт. Под Смолевичами спасатели в костюмах химзащиты ликвидировали течь щелочи из железнодорожной цистерны

Пролитый гидроксид натрия запенили, чтобы не испарялся, а протекающую цистерну отбуксировали, чтобы перелить вещество в герметичную емкость [фото + видео]

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ЧС на железной дороге в Смолевичском районе произошла в четверг, 2 июля, проинформировали в пресс-службе МЧС.

О том, что на станции «Смолевичи» обнаружена течь из железнодорожной цистерны с опасным грузом проинформировали службу МЧС около 13.30 часов.

- На месте выяснилось, что в цистерне перевозился раствор гидроксида натрия (Прим.: натриевой щелочи). Осматривая герметичность цистерны рабочий заметил, что из задвижки капает щелочь, потребовалась помощь спасателей, - пояснили в пресс-службе.

На место происшествия выбыли несколько нарядов спасателей. Фото: МЧС.

Как видно по фото и видео, которые опубликовало МЧС сотрудники на ликвидации были в костюмах химзащиты. Как они устранили пролив вещества? Пролитую щелочь залили так называемой пенной подушкой, чтобы предотвратить ее испарение в атмосферу. Затем, чтобы разбавить и нейтрализовать остатки жидкости - подали три пожарных ствола.

- Поврежденную цистерну отбуксировали с помощью маневрового состава на специальную эстакаду. Где под контролем спасателей ядовитую жидкость перелили в герметичную емкость, - добавили в МЧС.

Во время происшествия никто не пострадал.

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