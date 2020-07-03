МВД о праздновании 3 июля: «Любые провокации будут пресекаться»
В пятницу, 3 июля, в Беларуси отмечается День Независимости. Праздничные мероприятия запланированы во многих городах, но самые массовые торжества, традиционно, пройдут в столице. До начала мероприятий пресс-служба МВД в Telegram разместила «инструкции» о поведении на празднике.
Так предупреждается, что по традиции места с наибольшим «скоплением людей» огородят турникетами, оборудуют для прохода граждан КПП с ручными и стационарными металлодетекторами, внедрят личный досмотр.
- Сотрудники ОВД переведены на усиленный вариант несения службы. В МВД и его территориальных подразделениях образованы оперативно-ситуационные штабы, - уточнили в пресс-службе.
Также в ведомстве напомнили, что на массовых мероприятиях участники должны соблюдать общественный порядок, выполняя все законные требования организаторов, милиции и представителей общественности.
- Сотрудники милиции не позволят омрачить память отдавших свои здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле! Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством, - предупредили в МВД.
Также в силовом ведомстве попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам, проявлять бдительность и сообщать в милицию о подозрительных лицах, найденных предметах и вещах без присмотра. И уточнили, что в этот день особое внимание уделено и безопасности дорожного движения.
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