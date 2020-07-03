«Минск – остров спокойствия и мира»: власти столицы презентовали видео ко Дню Независимости Беларуси

А также показали первые фото с праздничных минских улиц 3 июля 2020 года [фото; видео]

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Ко Дню Независимости Беларуси столичные власти в Telegram-аккаунте «Минск. Официально» презентовали видеооткрытку - поздравление минчан и гостей города с 3 июля.

В небольшом ролике много лестных эпитетов о белорусской столице - городе с многовековой историей, уникальным имиджем, добротой и гостеприимство. В кадре - узнаваемые локации, давно ставшие визитными карточками Минска.

- Минск - это ворота, которые радушно принимают гостей, памятники, которые хранят воспоминания о подвигах наших предков, районы, в которых растут и воспитывается новое поколение минчан. Остров спокойствия и мира, активной жизни и широких возможностей. Город, открывающий большие перспективы, привлекающий своими чистыми и широкими улицами и, в тоже время, умеющий быть уютным для каждого. Город, в который приятно приехать и где обязательно захочется остаться. Город Минск - уютное место с добрым характером, - говорится в видеоролике.

На улицам столицы 3 июля пока еще не многолюдно. Фото: Мингорисполком.

Также пресс-служба Мингорисполкома показала самые первые кадры с праздничного Минска: на них пока не очень многолюдно, но очень празднично - город пестрит национальной символикой, а музыкальные и танцевальные коллективы уже начали выступления на некоторых городских площадках.

- Праздничный Минск. Погода - не помеха, - резюмировали в пресс-службе.

Танцевальные коллективы уже начали выступать на площадках праздничных мероприятий. Фото: Мингорисполком.

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