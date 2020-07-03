«Мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время». Трамп, королева Елизавета и Папа Римский поздравили Беларусь с Днем Независимости

Поздравления поступили и от Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и других глав государств

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В пресс-службе Александра Лукашенко сообщают, что сегодня, 3 июля в адрес президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днем Независимости от иностранных политиков и глав государств. Сообщается, что Беларусь поздравил в том числе Папа Римский, президенты России, Украины, Франции, США, Италии, Турции, Казахстана, Армении, Молдовы и других стран, пишет belta.by.

Так, в поздравлении президента США Дональда Трампа сказано, что США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Он отметил, что удовлетворен развитием белорусско-американских отношений, включая возвращение послов. Трамп надеется на то, что сотрудничество будет укрепляться, в том числе и в экономике – в качестве примера он привел первую поставку американской сырой нефти в Беларусь в этом году.

- Мы надеемся на продолжение партнерства по этим вопросам на благо обеих наших стран.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II тоже присоединилась к поздравлениям.

- С большим удовольствием направляю Вам, Ваше Превосходительство, мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время.

Папа Римский Франциск поздравил президента Беларуси и весь белорусский народ.

- Я буду молиться и просить у Бога о достойной и мирной жизни в справедливости, братстве и здоровье для белорусского народа, что особенно важно в это трудное время пандемии.

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