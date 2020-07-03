В Шумилинском районе маршрутка вылетела в кювет – пострадали 12 человек

Всего в салоне находилось 14 человек, только двое из них не пострадали Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Об аварии спасателям МЧС сообщили 2 июля в 20.40. ДТП произошло возле деревни Левши Шумилинского района Витебской области. Как выяснилось, водитель маршрутки «Витебск-Полоцк» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась, об этом пишет belta.by со ссылкой на МЧС.

В результате аварии пострадали водитель и 11 из 14 пассажиров маршрутки, среди них - один ребенок. В больницу с травмами разной степени тяжести попали 8 человек.

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