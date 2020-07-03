2020-07-03T10:34:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Кобрином у пенсионерки нагло украли 4,5 килограмма мака, которым она кормила козу

Но сельчанка не растерялась - шуганула вора и запомнила машину, на которой он уехал
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина выращивала мак для козы, а "траву" украли наркоманы. Фото: pixabay.com.Женщина выращивала мак для козы, а "траву" украли наркоманы. Фото: pixabay.com.
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В милицию Кобрина на днях обратилась 55-летняя сельчанка из агрогородка недалеко от райцентра. Женщина рассказала, что неизвестные мужчины только что нагло срезали у нее на участке весь мак. Преступников и след не успел простыть, и оперативники поехали на перехват. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

- Милиционерам сельчанка рассказала, что «красные цветы» не убирал с огорода потому, что кормила маком свою домашнюю козу. А в тот день из дома она услышала непонятные звуки со двора. Вышла и увидела мужчину с ее маком - все цветки были срезаны подчистую. Увидев женщину, неизвестный бросился к ней, но женщина не растерялась, дала отпор, а еще проследила и запомнила номер машины, в которую сел злоумышленник, - добавили в пресс-службе.

Злоумышленников поймали за делом: чистили мак, чтобы засушить и подготовить для употребления. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Злоумышленников поймали за делом: чистили мак, чтобы засушить и подготовить для употребления. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастного к хищению. Им оказался 44-летний мужчина, но на «дело» он пошел не один, а с 45-летним помощником-кобринчанином, ждавшим товарища в машине такси.

- После кражи мужчины приехали в Кобрин и положили свыше 4,5 килограммов невысушенного мака сушиться рядом с сараем по месту жительства. После высушивания у них должно было остаться свыше 1,2 килограмма маковой соломки, - уточнили в УВД.

Мужчин задержали, когда они сидели с пакетами и ножницами, чтобы подготовить мак для употребления.

Дело направлено на правовую оценку.

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Опасные примеси таможенники нашли в двух партиях мака, отправлявшегося в Казахстан (подробности).

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