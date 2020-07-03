2020-07-03T10:36:32+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. Лукашенко принимает участие в шествии «Беларусь помнит!» в Минске вместе с сыновьями

Президент прибыл на площадь Победы перед стартом шествия на 3 июля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Площадь Победы перед началом праздничного шествия на День Независимости. Фото: Мингорисполком.Площадь Победы перед началом праздничного шествия на День Независимости. Фото: Мингорисполком.
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О том, что в пятницу 3 июля, действующий президент Беларуси поучаствует в шествии «Беларусь помнит!», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Вместе с главой республики в патриотическом шествии будут участвовать и сыновья президента, уточнила belta.by. Кроме того, в шеренгах пройдут ветераны, воины-интернационалисты, руководители госорганов, представители культуры, спорта, медиа, кадеты Минского училища, пионеры, представители общественности и трудовых коллективов, духовенство. Например пресс-служба Мингорисполкома ранее сообщала, что представители столичных властей пойдут в пятой шеренге.

Многие участники шествия "Беларусь помнит!" традиционно несут в руках - портреты погибших родственников в годы ВОВ - защитников родины. Фото: Мингорисполком.

Многие участники шествия "Беларусь помнит!" традиционно несут в руках - портреты погибших родственников в годы ВОВ - защитников родины. Фото: Мингорисполком.

Участники прошествуют по проспекту Независимости к площади Победы, затем пройдет возложение гирлянды цветов к подножию монумента - к вечному огню.

Запланировано, что после шествия Александр Лукашенко выступит с речью и пообщается с ветеранами.

Лукашенко с сыновьями возлагает цветы к вечному огню. Минск. 03.07.2020г..

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