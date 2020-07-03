Лукашенко: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси»

Поздравляя с Днем Независимости белорусов, Лукашенко предупредил, что никому не под силу поколебать белорусские стабильность и независимость. Фото: belta.by.

Президент выступил с торжественной речью на 3 июля в Минске у монумента Победы [видео]

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В пятницу, 3 июля, после участия вместе с сыновьями в шествии «Беларусь помнит!» действующий глава республики выступил с речью перед собравшимися.

Так Александр Лукашенко заявил, что: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас!».

Кроме того, по словам действующего президента мощь и сила страны определяются народом - его трудом, единством, преданностью родной земле, передала belta.by.

В поздравлении главы республики подчеркивается, что Беларусь является миролюбивым государствам. А власти страны выступают за диалог государств и народов, взаимовыгодные сотрудничества на основах равноправия.

- Мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом, - резюмировал Лукашенко.

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