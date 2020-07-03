2020-07-03T10:54:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Женщина упрекнула сына, что он нигде не работает». В Воложинском районе мужчина убил мать и получил за это 10 лет колонии

Свою вину мужчина признал
Полина СВЕТЛОВА
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Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалованПриговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалованФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Убийство произошло шестого апреля в одной из деревень Воложинского района. В тот день мужчина вместе с мамой и своей сожительницей выпивал. Когда последняя ушла спать, между мужчиной и его мамой разгорелся конфликт. . Женщина упрекала сына в том, что он нигде не работает. В ответ получила не меньше трех ударов ножом в грудь, пишет mlyn.by.

Как рассказал в суде заместитель прокурора Воложинского района Евгений Маркевич, после этого обвиняемый положил женщину на кровать и пошел спать. Только утром увидел, что она не подает признаков жизни, вызвал скорую помощь. Но медики были бессильны - женщина уже умерла. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Гособвинитель просил назначить ему 12 лет лишения свободы, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован.

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