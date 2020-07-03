Лукашенко о символизме: «Пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам - господь будет с нами»

Лукашенко с сыновьями участвует в мероприятиях на День Независимости в Минске. Фото: belta.by.

Об этом сказал действующий президент на церемонии возложения цветов у монумента Победы, куда глава республики прибыл со своими сыновьями

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В День Независимости Беларуси 3 июля в Минске Александр Лукашенко после возложения гирлянды цветов к подножью монумента Победы, выступил с торжественной речью.

Перед этим действующий президент еще поучаствовал в шествии «Беларусь помнит!», в котором сразу за Лукашенко плечом к плечу шли три его сына.

В своем выступлении глава республики заметил, что 3 июля является символическим днем, сообщила belta.by. И, как считает белорусский лидер, вся жизнь человеческая и, тем более, судьба государства - создаются из символом.

Он подчеркнул, что этот великий символизм белорусы наблюдают по всей стране. А главным символом сегодняшнего дня является то, что «в тысячной колонне вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет шагает молодежь».

- Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам - ждите беды, - констатировал Лукашенко.

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