«Тонул в 3 метрах от берега». В Мозыре на Припяти спасли второклассника

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На центральном городском пляже Мозыря дежурная смена ОСВОДа спасла школьника. Мальчик начал тонуть в 3-4 метрах от берега, пишет МЧС. В этом месте глубина реки - 9 метров. Спасатели среагировали очень быстро и вытащили мальчика на берег. Школьника передали родителям, которые находились там же. Мальчик не пострадал, помощь врачей ему не понадобилась. Спасатели напоминают: будьте очень осторожны на воде, поговорите с детьми о безопасности и научите действовать в нештатных ситуациях.

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В Могилевской области годовалая девочка чуть не утонула в бочке. В тот же день в Могилеве девочка выпила растворитель, перепутав его с водой. Много несчастных случаев происходит и на воде. 9 июня в Гродно 13-летний мальчик вместе с еще четырьмя ребятами пошел купаться на так называемый водопад на реке Лососянка. Мальчик захлебнулся, его тело спасатели извлекли с глубины трех метров. (Читать далее)