Погода в Беларуси на субботу, 4 июля: оранжевый уровень из-за ливней и до +28 тепла

Большие выходные продолжаются, расстанемся ли мы в это время с зонтиками?

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Дождливую погоду Белгидромет прогнозировал в Беларуси на красный день календаря - на 3 июля. В этот день синоптики предупреждали о шквалистом ветре и сильных дождях с грозами. Что преподнесет небесная канцелярия белорусам на субботу, 4 июля?

- На 4 июля во многих регионах республики ожидаемы грозы. Сильные дожди и ливни пройдут еще ночью и в утренние часы. На основаниях неблагоприятных метеорологических явлениях объявлен оранжевый уровень опасности, - предупредили в Белгидромете.

В течение дня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На юго-востоке страны и днем - кратковременные дожди. Ночью похолодает до +13 - +19 выше ноля, а днем потеплеет уже до +22 - +28 градусов. Во время гроз - сильный ветер с усилением порывов максимум до 14 метров в секунду.

Водителям стоит быть внимательнее: из-за влажности ночью и утром - слабые туманы.

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