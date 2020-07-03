В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели

В поисках участвовал 31 человек. Мы собрали рекомендации ПСО "Ангел" о том, как не потеряться в лесу и что делать, если это уже случилось с вами или вашим близким человеком

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Мужчина ушел в лес 30 июня – известно, что он собирался в соседнюю деревню Борки, возможно, путь лежал именно через лес. Мобильного телефона у него с собой не было, связаться с ним было невозможно.

В поисках мужчины участвовали милиционеры, районные спасатели, работники пожарного аварийно-спасательного отряда МЧС. Позже присоединились и спасатели соседнего Борисовского района. Всего в поиске участвовал 31 человек, привлекалось шесть единиц техники.

Днем 2 июня мужчину нашли – в лесу он провел два дня. Пенсионера госпитализировали в Березинскую центральную районную больницу.

Поиски пожилых людей в лесу сейчас ведутся едва ли не каждый день. Недавно в лесу Кировского района потерялась 81-летняя женщина. Ее нашли спустя почти трое суток. Выяснилось, что женщина слабослышащая, болеет сахарным диабетом. Воды и еды у нее с собой не было. (Читать далее)

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Уходя в лес, обязательно берите с собой воду, перекус, медикаменты (в случае их регулярного приема либо если может быть аллергия), компас, свисток, спички/зажигалку, дождевик. Непременно предупредите родных о том, в какой именно лес идете, во сколько планируете вернуться домой. Старайтесь подбирать одежду ярких цветов - так вы будете заметнее в лесу. И одно из важнейших правил: берите с собой полностью заряженный мобильный телефон - именно это может спасти вам жизнь, - говорит руководитель ПСО «Ангел» Сергей Ковган.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если потерялся близкий человек?

1. Обзвоните друзей, знакомых, родственников.

2. Если есть дача - узнайте, не появлялся ли пропавший там, возможно, он уехал, не предупредив.

3. Сообщите в милицию. Заявление должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день (не нужно ждать три дня!). Если человек пропал в лесу - помимо заявления в милицию, позвоните спасателям. После обращения в милицию можно оставить заявку на поиск и в ПСО «Ангел» на сайте псоангел.бел или по телефону 7733. Если потерялся ребенок - звоните в милицию в первую очередь.

4. Выберите свежую фотографию человека и распространите ее в соцсетях, описав, где, когда и как пропал человек. Укажите, во что он был одет.

5. Обзвоните больницы, в том числе в районе, где находится дача.

6. Если выдвигаетесь на поиски, а дома никого не остается - попросите соседей сообщить, если пропавший вдруг сам вернется домой.

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