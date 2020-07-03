Лукашенко ветеранам: «Пока вы живы, войны не будет точно»
«Комсомолка» уже писала о том, как в Минске в пятницу, 3 июля, проходят торжественные мероприятия ко Дню Независимости Беларуси.
Так президент вместе с сыновьями прошествовал в шеренгах «Беларусь помнит!» и затем выступил с торжественной речью. Но перед этим действующий глава республики успел тепло пообщаться с ветеранами, представителями дипкорпуса, пришедшими на торжество минчанами, проинформировала belta.by.
Например, разговаривая с ветеранами, Александр Лукашенко заявил «Пока вы живы, войны не будет точно!». Кроме того, он выразил благодарность не только воевавшим на полях сражений ВОВ, но и тем, кто восстанавливал страну в тяжелые послевоенные годы.
- Все будет хорошо, мы никому ничего своего не отдадим, но и чужое нам не надо, - заверил собравшихся глава республики.
Как сообщает информагентство, на празднике действующего президента поприветствовали многочисленные жители Минска, так же пришедшие на торжества.
- Берегите страну, это - главное, - ответил Лукашенко, поздравляя с праздником белорусов и желая им счастья, удачи и здоровья.
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