2020-07-03T12:46:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам

Самое большое количество жертв от COVID-19 сейчас регистрируют в США — 128 743 человека
Сергей Диндиков
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Больше всех от COVID-19 пострадали США. Сейчас там более 2,7 миллиона заразившихсяБольше всех от COVID-19 пострадали США. Сейчас там более 2,7 миллиона заразившихсяФото: Виктор ДРАЧЕВ
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По состоянию на 3 июля количество заражённых в мире составляет более 10,88 млн человек. Информация предоставлена соответственно данных проекта Университета Джонса Хопкинса, которые опубликованы на его сайте.

На данный момент количество заражённых в мире составляет 10 881 281 человек. За сутки заразились более 174 тыс. За всё время пандемии умерли 520 785 заболевших, а 5,7 миллиона выздоровели.

Больше всех от COVID-19 пострадали США. Сейчас там более 2,7 миллиона заразившихся. Второе место занимает Бразилия. Там 1,5 миллиона человек. Россия с 660,2 тысячами поднялась на третье место. А Индия с 604,6 тысячами спустилась на четвертую позицию. Сейчас она опережает Перу с 292 тысячами. В первой десятке нашлось место Великобритании, Чили, Испании, Италии и Мексике.

Самое большое количество жертв от коронавируса сейчас регистрируют в США — 128 743 американца. Самый высокий показатель смертности зафиксирован в странах Европы, которые больше всех пострадали от эпидемии. Показатель превысил 10%.

В начале июня главой ВОЗа Тедросом Аданомом Гебрейесусом было подтверждено улучшение пандемийной ситуации в Европе. Но, если брать глобальный масштаб – на лицо ухудшение показателей распространения COVID-19. В конце июня представителями организации было сделано заявление, что пандемия коронавируса в мире ускоряется.

Что касается Беларуси, то на вчерашней встрече президент заявил, что мы с этой проблемой справились и у нас число заболевших снижается.

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