2020-07-03T12:53:07+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

С 6 июля 10-я больница Минска возвращается к обычной работе

Прием пациентов для консультаций и госпитализаций начнется в 10 отделениях
Полина СВЕТЛОВА
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Больница была перепрофилирована для пациентов с коронавирусомБольница была перепрофилирована для пациентов с коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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В понедельник, 6 июля больница начинает работу в обычном режиме многопрофильного стационара. Пациентов начнут начнут принимать в отделениях аллергологии и профпатологии, эндокринологии, торакальной хирургии, гинекологическом, гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии (для больных инфарктом миокарда), неврологическом, психиатрическом, хирургическом и отделении микрохирургии глаза. Об этом сказано в официальном телеграм-канале Минздрава.

Откроются и амбулаторные отделения: профпатологии и аллергологии (Республиканский центр профессиональной патологии), городское отделение медицинской реабилитации (Клинический центр традиционной восточной медицины).

Напомним, больница была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом. С 26 июня пациентов уже не госпитализировали, если только им не нужно была срочная хирургическая помощь. В больнице провели санитарную обработку.

Пациентов выписали или перевели другие стационары и реабилитационные центры (всего перевели 173 пациента).

– На амбулаторный этап наблюдения и лечения переводятся пациенты, не нуждающиеся в круглосуточном медицинском наблюдении, независимые от кислородной поддержки, с положительной динамикой, в том числе по результатам обследований, – добавили в Минздраве.

Информация о пациентах, которых направили лечиться домой, передают в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, а их эпикризы – в поликлинику по месту жительства.

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