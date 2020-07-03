2020-07-03T13:22:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина на «Мерседесе» в свой день рождения опрокинулся в мелиоративный канал

Машину из воды доставали спасатели, мужчине понадобилась помощь врачей
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
За рулем был 61-летний мужчина из Украины. Фото: МВДЗа рулем был 61-летний мужчина из Украины. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Авария произошла в Лунинецком районе вечером 2 июля, сообщили в областной ГАИ. За рулем был 61-летний мужчина из Украины. На «Мерседесе» он ехал по дороге «Кобрин-Гомель» в сторону Лунинца. На 38 километре водитель не справился с управлением, съехал в левый кювет – машина опрокинулась в мелиоративный канал. В результате водителя с травмами госпитализировали. Машину из воды доставали спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Двери машины ушли в песок сантиметров на 15, выбить лобовое стекло было невозможно». Очевидица - о ДТП под Бобруйском, где погибли четверо мужчин

Среди них - сотрудник милиции и Академии МВД. Сейчас специалисты проводят экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти погибших (Читать далее)

ДТП с дикими животными: в каком случае водителю грозит штраф, почему косули, лоси и кабаны выходят на дорогу и как предотвратить аварию

Буквально за пару дней в Минском районе сбили косулю, а под Гродно после аварии с лосем водитель попала в больницу (Читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Аварии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Лукашенко во Ржеве
4 июля начнётся большой парад планет, которого все боятся
Мужчина на «Мерседесе» в свой день рождения опрокинулся в мелиоративный канал
С 6 июля 10-я больница Минска возвращается к обычной работе
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам
Лукашенко ветеранам: «Пока вы живы, войны не будет точно»
В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели
Погода в Беларуси на субботу, 4 июля: оранжевый уровень из-за ливней и до +28 тепла
«Тонул в 3 метрах от берега». В Мозыре на Припяти спасли второклассника
Лукашенко о символизме: «Пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам - господь будет с нами»
«Женщина упрекнула сына, что он нигде не работает». В Воложинском районе мужчина убил мать и получил за это 10 лет колонии
Лукашенко: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси»
Видеофакт. Лукашенко принимает участие в шествии «Беларусь помнит!» в Минске вместе с сыновьями
Под Кобрином у пенсионерки нагло украли 4,5 килограмма мака, которым она кормила козу