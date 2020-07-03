Мужчина на «Мерседесе» в свой день рождения опрокинулся в мелиоративный канал

За рулем был 61-летний мужчина из Украины. Фото: МВД

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Авария произошла в Лунинецком районе вечером 2 июля, сообщили в областной ГАИ. За рулем был 61-летний мужчина из Украины. На «Мерседесе» он ехал по дороге «Кобрин-Гомель» в сторону Лунинца. На 38 километре водитель не справился с управлением, съехал в левый кювет – машина опрокинулась в мелиоративный канал. В результате водителя с травмами госпитализировали. Машину из воды доставали спасатели.

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