2020-07-03T13:48:30+03:00
Общество
КП Беларусь

4 июля начнётся большой парад планет, которого все боятся

Проходить он будет почти весь июль, но, к сожалению, его нельзя будет наблюдать полностью
Сергей Диндиков
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Никакого влияния на нас этот парад не окажет. Фото: ShutterstockНикакого влияния на нас этот парад не окажет. Фото: Shutterstock
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4 июля начнётся большой парад планет и будет длиться на протяжении почти всего июля. К сожалению, его нельзя будет наблюдать полностью. Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун невооруженным глазом будут не видны, сообщила источнику РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она рассказала, что если наблюдать за событием за несколько миллиардов километров от Солнечной системы, то с такого расстояния можно было бы увидеть, как планеты хоть и не образуют ровную линию, но выстраиваются в одном направлении. То есть, надеяться на то, что с балкона увидишь, как все планеты выстроились с одной стороны от Солнца, не стоит.

Научный директор отметила, что планеты на небе движутся медленно. Поэтому парад образуется постепенно. Исходя из этого, явление будет наблюдаться на протяжении двух недель. Солнечные и лунные затмения отличаются тем, что всегда происходят в точно назначенное время.

Астроном говорит, что с 4 июля наблюдаться будет ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венера. До 14 июля вид Сатурна и Юпитера улучшится, так как планеты войдут в противостояние с Солнцем. Они станут хорошо отражать солнечный свет, следовательно, лучше всего за ними можно будет наблюдать. Юпитер появится 14 июля, а Сатурн – 21-го.

Понятие «парад планет» в науке не существует. Оно было выдумано СМИ для заинтересованности читателя. Но, астрономы не против этого, так как данный способ популяризирует наблюдения за небесными явлениями.

«Никакого влияния на нас этот парад не окажет. Есть те, кто видит в нём какое-то предзнаменование, связывает с катастрофами. Даже коронавирус сюда приписали. Всё это бред. В каком веке мы сейчас живем? Это просто банальная повторяемая регулярность конфигураций планет. Всё это давно известно и изучено», - отметила Рублева.

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