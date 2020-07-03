2020-07-03T13:47:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Песков рассказал, о чем говорили Путин и Лукашенко во Ржеве

Встреча состоялась 30 июня
Полина СВЕТЛОВА
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Президенты коротко пообщались. Фото: пресс-служба президента РоссииПрезиденты коротко пообщались. Фото: пресс-служба президента России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко высказался о встрече Владира Путина и Александра Лукашенко во Ржеве, передает Interfax.by.

- Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось, - рассказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь добавил, что президенты обсудили двусторонние отношения, тему интеграции.

- В целом, обменялись мнениями о международных делах.

Напомним, 30 июня Александр Лукашенко прилетел на вертолете в российский город Ржев, где вместе с Владимиром Путиным торжественно открыл Мемориал советскому солдату. После церемонии президенты вместе посадили две ели и посетили музей войны. А потом были запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Вечером кремлевский пул РИА Новости сообщил, что Путин и Лукашенко все же пообщались, однако о чем и как прошла эта встреча - не сообщается. Судя по тому, что новость сопровождает видеоряд, где Лукашенко и Путин идут по территории монумента, речь, вероятно, идет о кратком общении в рамках открытия монумента, а не об отдельных переговорах.

Позже прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Лукашенко: «Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить». Так что спите спокойно».

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