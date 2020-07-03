Премьер-министр Франции вместе с правительством подали в отставку

Изменить размер текста: A A

3 июля утром премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал прошение об отставке его правительства. Президент Франции Эммануэль Макрон её принял. Пока не назначили нового премьер-министра свою работу будут выполнять правительство и Эдуард Филипп, сообщили в Елисейском дворце.

Сообщалось, что президент Франции назначит нового премьер-министра до конца дня. Сформировать правительство нужно до 8 июля, то есть до следующего заседания.

Не так давно Эммануэль Макрон заявлял, что собирается уволить правительство. Он отметил: новую команду правительства будут представлять различные слои общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Франции готовы объявить график возобновления работы туристического сектора

Страна «осторожно и постепенно» возобновляет экономическую активность (подробности).

Франция начала процедуру международного расследования по сбитому украинскому самолету

Макрон и Зеленский договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» (подробности).