«Из-за боязни коронавируса сердечники старались не обращаться к врачам». Кардиологи ждут к осени 2020 года роста сердечно-сосудистых осложнений

Люди не обращались к врачам из-за боязни заразиться коронавирусом в больнице. Фото: Артем Килькин

Люди перестали обращаться за рецептами и принимать лекарства, необходимые при хронических заболеваниях

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Через несколько месяцев ожидается скачок количества обращений за медпомощью людей, у которых есть осложнения болезней системы кровообращения, в том числе с хронической сердечной недостаточностью. Об этом на пресс-конференции 2 июля рассказала заместитель директора по терапевтической помощи Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Елена Курлянская, ее цитирует агентство «Минск-новости».

- Из-за боязни заразиться COVID-19 сердечники старались не обращаться к врачам, даже если их что-то беспокоило. Острые инфаркты, инсульты не в счет. С одной стороны, это правильное поведение, с другой - ожидаем осенью пик различных сердечно-сосудистых осложнений, в том числе очень серьезных.

Заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования профессор, доктор медицинских наук Андрей Пристром рассказал, что люди на какое-то время перестали обращаться за рецептами, не принимали лекарства, необходимые при хронических болезнях.

- При той же артериальной гипертензии, даже если человек заболел коронавирусом, лекарства, рекомендованные врачом, принимать надо (ковид не помеха), иначе может случиться непоправимое.

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