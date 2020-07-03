2020-07-03T14:41:34+03:00
Политика
КП Беларусь

Назначен новый премьер-министр Франции

Им стал заместитель руководителя Администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса
Сергей Диндиков
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Эммануэль Макрон поручил ему в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. Фото: reuters.comЭммануэль Макрон поручил ему в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. Фото: reuters.com
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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал заместитель руководителя администрации президента Франции Жан Кастекс, который курировал все процессы выхода Франции из режима самоизоляции. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Вместе с тем президент Эммануэль Макрон поручил ему в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. До этого Жан Кастекс был мэром в городе Прад. Это департамент Восточные Пиренеи, что на юге Франции. К тому же в апреле правительство дало ему также поручение, чтобы он управлял процессами выхода страны из самоизоляции.

Напомним, что утром 3 июля премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал прошение об отставке его правительства. Президент Франции Эммануэль Макрон её принял. Пока не назначили нового премьер-министра свои функции выполняло старое правительство.

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Новую команду правительства будут представлять различные слои общества (подробности).

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