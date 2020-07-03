«Вместо полимеров – рыба, вместо эмульгаторов - яблоки». Таможенники поймали российских перевозчиков на подмене товара

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Два факта подмены товаров установили сотрудники Оперативной таможни, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Фуру российской фирмы-перевозчика остановили в Толочинском районе. По документам, которые водитель грузовика предъявил таможенникам, в автомобиле должно было быть больше 21 т полимера. Но в полуприцепе-рефрижераторе находилось около 40 т свежемороженой рыбы. Причем изначально в этом автомобиле, который въезжал в Беларусь из Литвы, действительно находился полимер. Но уже в Беларуси его подменили рыбой. Для этого вскрыли наложенные при пересечении таможенной границы на грузовой отсек средства идентификации и повторно их использовали.

Примерно такую же схему установили таможенники при контроле автомобиля Volvo, который ехал в Россию через Лиозненский район. По документам в авто находилось более 18,5 т эмульгатора, по факту - около 21 т яблок. Товар тоже заменили уже в Беларуси.

В отношении российских фирм-перевозчиков начали административные процессы.