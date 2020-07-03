США призвали Беларусь провести честные, свободные и справедливые выборы
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в связи с отмечаемым Днем Независимости Республики Беларусь обратился к властям страны, чтобы те провели честные и свободные выборы. Информация об этом была распространена в пятницу в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.
Помпео поздравил белорусов с праздником. «Мы призываем правительство страны сделать все в их силах, чтобы обеспечить честные и свободные выборы. Это должно быть включено в право на участие в кампании [широкого] круга кандидатов, право на мирные собрания, на открытый и честный подсчет голосов», - подчеркнул госсекретарь.
По словам Помпео, чтобы обеспечить независимость и суверенитет страны необходимы фундаментальные свободы. Он отмечает, что США весьма рады развитию двусторонних отношений. Америка хочет посодействовать в развитии и диверсификации белорусской экономики.
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