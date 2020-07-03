2020-07-03T15:37:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске второй день ищут 15-летнего подростка

В 8 утра второго июля парень ушел в неизвестном направлении от магазина на улице Маяковского
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Если вы знаете, где сейчас этот подросток, сообщите в милицию. Фото: телеграм-канал МВДЕсли вы знаете, где сейчас этот подросток, сообщите в милицию. Фото: телеграм-канал МВД
Изменить размер текста:

Милиция уже второй день ищет 15-летнего Максима Дмитриевича Буцкевича. Утром 2 июля он куда-то ушел от магазина на улице Маяковского. На вид молодому человеку 15-16 лет, рост 160–165 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы, большие серые глаза, звонкий голос.

Он был одет в серый спортивный костюм, белую майку, серые кроссовки. При себе у него был темно-синий рюкзак. Если вы знаете, где находится подросток, сообщите в Ленинское РУВД Минска по телефонам: (8 017) 367-62-02, (8 029) 558-35-55 либо 102.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом
Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд
В Минске второй день ищут 15-летнего подростка
США призвали Беларусь провести честные, свободные и справедливые выборы
«Вместо полимеров – рыба, вместо эмульгаторов - яблоки». Таможенники поймали российских перевозчиков на подмене товара
Назначен новый премьер-министр Франции
«Из-за боязни коронавируса сердечники старались не обращаться к врачам». Кардиологи ждут к осени 2020 года роста сердечно-сосудистых осложнений
Премьер-министр Франции вместе с правительством подали в отставку
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Лукашенко во Ржеве
4 июля начнётся большой парад планет, которого все боятся
Мужчина на «Мерседесе» в свой день рождения опрокинулся в мелиоративный канал
С 6 июля 10-я больница Минска возвращается к обычной работе
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам
Лукашенко ветеранам: «Пока вы живы, войны не будет точно»
В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели
Погода в Беларуси на субботу, 4 июля: оранжевый уровень из-за ливней и до +28 тепла
«Тонул в 3 метрах от берега». В Мозыре на Припяти спасли второклассника
Лукашенко о символизме: «Пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам - господь будет с нами»
«Женщина упрекнула сына, что он нигде не работает». В Воложинском районе мужчина убил мать и получил за это 10 лет колонии
Лукашенко: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси»
Видеофакт. Лукашенко принимает участие в шествии «Беларусь помнит!» в Минске вместе с сыновьями
Под Кобрином у пенсионерки нагло украли 4,5 килограмма мака, которым она кормила козу