В Минске второй день ищут 15-летнего подростка

Если вы знаете, где сейчас этот подросток, сообщите в милицию. Фото: телеграм-канал МВД

В 8 утра второго июля парень ушел в неизвестном направлении от магазина на улице Маяковского

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Милиция уже второй день ищет 15-летнего Максима Дмитриевича Буцкевича. Утром 2 июля он куда-то ушел от магазина на улице Маяковского. На вид молодому человеку 15-16 лет, рост 160–165 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы, большие серые глаза, звонкий голос.

Он был одет в серый спортивный костюм, белую майку, серые кроссовки. При себе у него был темно-синий рюкзак. Если вы знаете, где находится подросток, сообщите в Ленинское РУВД Минска по телефонам: (8 017) 367-62-02, (8 029) 558-35-55 либо 102.