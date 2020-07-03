Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. В пресс-релизе сказано, что с момента завершения досудебного расследования по факту убийства Шеремета прошло 42 дня, пишет naviny.by.

- Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых завершат знакомиться с материалами. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

По версии следствия, взрывчатку под машиной, на которой передвигался Шеремет, заложили военнослужащий сил специальных операций и вокалист группы Riffmaster Андрей Антоненко, военный медик, хирург киевской детской больницы «Охматдет» Юлия Кузьменко. Третий подозреваемый — бывшая военнослужащая Яна Дугарь (вела разведку в районе, где был взорван автомобиль).

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года – в центре Киева взорвалась его машина. В Украине Шеремет работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».

СПРАВКА «КП»

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске

После окончания средней школы поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета. Окончив три курса, ушел из этого вуза и поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского экономического университета (дипломная работа - «Офшорный бизнес»).

Пришел на телевидение из банковского дела - до 1992 года работал в отделе валютных операций одного из банков, позднее - консультантом экономических программ белорусского телевидения. Вскоре стал ведущим еженедельной аналитической программы «Проспект» белорусского ТВ.

В 1996 году работал главным редактором «Белорусской деловой газеты». В том же году был назначен заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (сокр. ОРТ, ныне - «Первый канал») и собственным корреспондентом ОРТ по Беларуси.

Зарекомендовал себя как противник режима. В июле 1997 года во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.

В 1998 году Шеремет начал работать специальным корреспондентом программ «Новости» и «Время» дирекции информационных программ ОРТ, а в январе 1999 года занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы «Время».

В 2000 году Шеремет ушел из новостных программ и продолжил работать на «Первом канале» уже как автор документальных фильмов и специальных проектов в рамках информационных программ. Окончательно покинул телеканал в 2008 году.

С 2009 года являлся редактором отдела политики и общества в журнале «Огонек».

В 2011 году Шеремет недолго являлся ведущим передачи «Приговор» на телеканале РЕН ТВ.

С 2012 года вел блог журналиста в интернет-газете «Украинская правда».

В 2012 году был создан сайт научно-популярного исторического интернет-издания «Историческая правда», создателем которого был Павел Шеремет.

С сентября 2013-го по 2014-й работал ведущим программы «Прав? Да!» на Общественном телевидении России. После этого начал сотрудничество с изданием «Украинская правда», в дальнейшем стал ее исполнительным директором.

Участник конгресса «Украина - Россия: диалог», прошедшего 24 - 25 апреля 2014 года в Киеве.

В июне 2015 года запустил авторский проект «Диалоги» на украинском телеканале 24. С сентября 2015 года по апрель 2016 года - ведущий на украинском "Радио Вести".

Был автором документальных фильмов "Дикая охота" и "Дикая охота - 2", "Осетровая война", "Чеченский дневник", "1991 - последний год империи", "Последняя высота генерала Лебедя", "Казнь Саддама. Война без победителя", "Егор Гайдар. Окаянные дни", юбилейного фильма о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, фильма, посвященного 60-летию начала блокады Ленинграда, документальной ленты о российском рынке антиквариата и ряда других. Автор сценария фильма "СПИД: Смерть с открытой датой".

Является одним из авторов книги «Случайный президент». В 2005 году написал книгу "Питерские тайны Владимира Яковлева" о новых российских политиках из Санкт-Петербурга. В 2009 году вышла его книга о Саакашвили, шестидневной войне в августе 2008 года, российско-грузинских отношениях "Саакашвили/Грузия. Погибшие мечты".

Весной 2009 года опубликовал учебное пособие для журналистов "ТВ. Между иллюзией и правдой жизни". Регулярно проводит мастер-классы для молодых, региональных журналистов.

Создал независимый общественно-политический новостной сайт "Белорусский партизан" (www.belaruspartisan.org).

В конце декабря 1999 года отстраненный от обязанностей генеральный прокурор Юрий Скуратов заявил, что подал в суд иск о защите чести и достоинства к Павлу Шеремету. Основанием для иска стало заявление Шеремета о том, что Скуратов имеет дом в Орловской области.

В 1998 году получил премию Международного комитета защиты журналистов за вклад в развитие свободы слова, был номинантом премии ТЭФИ как лучший репортер 1999 года и финалистом ТЭФИ в 2001 году в номинации "Журналистское расследование" за фильм "Дикая охота", в 2003 году - в номинации "Публицистическая программа" за документальный фильм "Раб и его женщины". В 2002 году стал лауреатом премии ОБСЕ за демократию и защиту прав человека в области журналистики.

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