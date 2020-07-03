2020-07-03T16:37:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом

«Я считаю, что фраза "Мы победили коронавирус!» должна быть на совести того, кто это говорит», – сказал эксперт в своём комментарии
Сергей Диндиков
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Учёный, врач и клинический фармаколог Александр Эдигер выразил сомнения в правдивости заявлений президента. Скрин видео: "Своя игра"Учёный, врач и клинический фармаколог Александр Эдигер выразил сомнения в правдивости заявлений президента. Скрин видео: "Своя игра"
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Александр Лукашенко на участии в торжественном собрании, которое было приурочено ко Дню Независимости РБ, объявил о победе над коронавирусом в Беларуси. Учёный, врач и клинический фармаколог Александр Эдигер выразил сомнения в правдивости заявлений президента.

«Коронавирус пока никому еще не удалось побороть. В том числе в Республике Беларусь», подчеркнул учёный, который ещё является экспертом движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения. «Я считаю, что фраза "Мы победили коронавирус!" должна быть на совести того, кто это говорит», – отметил врач в своём сообщении, пишут Дни.ру.

Напомним, что 2 июля Александром Лукашенко на мероприятии по вручению государственных наград была отмечена борьба медработников с COVID-19 в Беларуси. По словам Лукашенко, наша система здравоохранения выстояла, накал борьбы не снижается, но сейчас можно смело сказать, что мы победили.

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Президент добавил, что на «выборах нужно будет взять голову в руки и решить, с кем идти дальше» (подробности).

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