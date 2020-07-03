2020-07-03T17:09:19+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года: 299 новых случаев, 7 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года
Полина СВЕТЛОВА
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В Беларуси уже 62 997 случаев COVID-19В Беларуси уже 62 997 случаев COVID-19Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Беларуси уже 62 997 случаев COVID-19. За сутки появилось 299 новых случаев, семь человек умерли. Статистика опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.

Выздоровели и выписаны уже 49 909 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19 (1171 за последние сутки). Всего в Беларуси во время распространения инфекции умерли 412 пациентов. Всего проведено 1 043 876 тестов.

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