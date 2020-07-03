Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года: 299 новых случаев, 7 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Беларуси уже 62 997 случаев COVID-19. За сутки появилось 299 новых случаев, семь человек умерли. Статистика опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.

Выздоровели и выписаны уже 49 909 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19 (1171 за последние сутки). Всего в Беларуси во время распространения инфекции умерли 412 пациентов. Всего проведено 1 043 876 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Из-за боязни коронавируса сердечники старались не обращаться к врачам». Кардиологи ждут к осени 2020 года роста сердечно-сосудистых осложнений

Люди перестали обращаться за рецептами и принимать лекарства, необходимые при хронических заболеваниях (Читать далее)

«Переболевшим коронавирусом стоит посмотреть через год, как ведут себя почки, сердце, легкие»: известный вирусолог - о последствиях и особенностях COVID-19

Белорусский вирусолог, профессор Николай Полещук рассказал, уходит ли коронавирус полностью. А также о последствиях болезни и о том, может ли инфекция передаваться половым путем (Читать далее)