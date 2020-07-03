Лукашенко о выборах: Посиневшими руками я не держусь за это кресло

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В пресс-службе президента сообщили, что во время выступления на торжественном собрании 2 июля, которое было приурочено ко Дню Независимости, Александр Лукашенко напомнил и о грядущих выборах.

«В этой президентской компании я участвую не потому, что стараюсь держаться посиневшими пальцами за это кресло. Свои лучшие годы я отдал для строительства Беларуси. Мы как могли, как я мог, так и строили. И оказалось, что не хуже, чем другие», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что «белорусы живут в спокойной стране, где можно выйти на улицу в любое время суток и не беспокоиться.

«Нам завидуют украинцы и наши братья-россияне. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. А это сделали мы с вами», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что «жизнь на этом клочке земли должна продолжаться». И белорусы должны оставаться белорусами, невзирая на «заграничных кукловодов».