2020-07-03T17:38:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о выборах: Посиневшими руками я не держусь за это кресло

Александр Лукашенко добавил, что «лучшие годы своей жизни отдал строительству Беларуси»
ИННА КОРСАК
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Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за кресло. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за кресло. Фото: пресс-служба президента
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В пресс-службе президента сообщили, что во время выступления на торжественном собрании 2 июля, которое было приурочено ко Дню Независимости, Александр Лукашенко напомнил и о грядущих выборах.

«В этой президентской компании я участвую не потому, что стараюсь держаться посиневшими пальцами за это кресло. Свои лучшие годы я отдал для строительства Беларуси. Мы как могли, как я мог, так и строили. И оказалось, что не хуже, чем другие», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что «белорусы живут в спокойной стране, где можно выйти на улицу в любое время суток и не беспокоиться.

«Нам завидуют украинцы и наши братья-россияне. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. А это сделали мы с вами», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что «жизнь на этом клочке земли должна продолжаться». И белорусы должны оставаться белорусами, невзирая на «заграничных кукловодов».

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