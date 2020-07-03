«Хранил дома боевые пистолеты и винтовки прошлого века». Прокуратура направила в суд дело 48-летнего молодечненца

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Как рассказал заместитель прокурора Молодечненского района Александр Васюта изданию kraj.by, в арсенале мужчины был револьвер, составные части винтовки Мосина, пригодные для стрельбы, винтовочные и пистолетные патроны, бездымный порох, пригодный для организации взрывов, карабин ТОЗ-16, охолощенный пистолет Макарова, переделанный под боевой, карабин системы Маузера и пистолет Sauer с восстановленными поражающими свойствами.

Оружие из частного дома изъяли сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Экспертиза показала, что все оружие и боеприпасы были в боевом состоянии. По словам заместителя прокурора, обвиняемый признал свою вину и рассказал об увлечении. Последние 12 лет мужчина жил и работал в Москве, домой приезжал раз в 2-3 месяца. Первое оружие купил в Москве в 2015 году – макет револьвера «Наган» свето-шумового действия. Он привез его из Москвы в Молодечно, через пару лет переделал в боевой.

Нужные небоевые модели-заготовки мужчина покупал через интернет в Москве и Санкт-Петербурге, в Крыму и Ялте. Так, пистолет Макарова изначально был свето-шумовым «ПМ-СХ». Боевым стволом он стал в умелых руках молодечненца.

В доме у мужчины нашли боевые патроны для винтовок, карабинов и пистолетов, бездымный порох, который является взрывчатым веществом.

Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и в этих же действиях, совершенных повторно.