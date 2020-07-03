2020-07-03T17:52:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Хранил дома боевые пистолеты и винтовки прошлого века». Прокуратура направила в суд дело 48-летнего молодечненца

Макеты-заготовки мужчина покупал через интернет и переделывал в боевое оружие
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружиМужчину обвиняют в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружиФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Как рассказал заместитель прокурора Молодечненского района Александр Васюта изданию kraj.by, в арсенале мужчины был револьвер, составные части винтовки Мосина, пригодные для стрельбы, винтовочные и пистолетные патроны, бездымный порох, пригодный для организации взрывов, карабин ТОЗ-16, охолощенный пистолет Макарова, переделанный под боевой, карабин системы Маузера и пистолет Sauer с восстановленными поражающими свойствами.

Оружие из частного дома изъяли сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Экспертиза показала, что все оружие и боеприпасы были в боевом состоянии. По словам заместителя прокурора, обвиняемый признал свою вину и рассказал об увлечении. Последние 12 лет мужчина жил и работал в Москве, домой приезжал раз в 2-3 месяца. Первое оружие купил в Москве в 2015 году – макет револьвера «Наган» свето-шумового действия. Он привез его из Москвы в Молодечно, через пару лет переделал в боевой.

Нужные небоевые модели-заготовки мужчина покупал через интернет в Москве и Санкт-Петербурге, в Крыму и Ялте. Так, пистолет Макарова изначально был свето-шумовым «ПМ-СХ». Боевым стволом он стал в умелых руках молодечненца.

В доме у мужчины нашли боевые патроны для винтовок, карабинов и пистолетов, бездымный порох, который является взрывчатым веществом.

Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и в этих же действиях, совершенных повторно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первый пошел. Для лечения коронавируса в Еврокомиссии одобрили первый препарат
Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране
«Хранил дома боевые пистолеты и винтовки прошлого века». Прокуратура направила в суд дело 48-летнего молодечненца
Лукашенко о выборах: Посиневшими руками я не держусь за это кресло
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года: 299 новых случаев, 7 умерших
Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом
Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд
В Минске второй день ищут 15-летнего подростка
США призвали Беларусь провести честные, свободные и справедливые выборы
«Вместо полимеров – рыба, вместо эмульгаторов - яблоки». Таможенники поймали российских перевозчиков на подмене товара
Назначен новый премьер-министр Франции
«Из-за боязни коронавируса сердечники старались не обращаться к врачам». Кардиологи ждут к осени 2020 года роста сердечно-сосудистых осложнений
Премьер-министр Франции вместе с правительством подали в отставку
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Лукашенко во Ржеве
4 июля начнётся большой парад планет, которого все боятся
Мужчина на «Мерседесе» в свой день рождения опрокинулся в мелиоративный канал
С 6 июля 10-я больница Минска возвращается к обычной работе
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам
Лукашенко ветеранам: «Пока вы живы, войны не будет точно»
В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели
Погода в Беларуси на субботу, 4 июля: оранжевый уровень из-за ливней и до +28 тепла
«Тонул в 3 метрах от берега». В Мозыре на Припяти спасли второклассника
Лукашенко о символизме: «Пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам - господь будет с нами»
«Женщина упрекнула сына, что он нигде не работает». В Воложинском районе мужчина убил мать и получил за это 10 лет колонии
Лукашенко: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси»
Видеофакт. Лукашенко принимает участие в шествии «Беларусь помнит!» в Минске вместе с сыновьями
Под Кобрином у пенсионерки нагло украли 4,5 килограмма мака, которым она кормила козу