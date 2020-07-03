2020-07-03T18:17:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране

Макей отметил, что «независимость очень много значит для каждого гражданина»
ИННА КОРСАК
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Глава МИД Владимир Макей назвал День Независимости главным праздником в стране. Фото: belta.byГлава МИД Владимир Макей назвал День Независимости главным праздником в стране. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Владимир Макей назвал День Независимости главным праздником в стране.

«По моему мнению, для любого жителя страны независимость значит очень много. Безусловно, если человек настоящий гражданин, если он переживает за свою страну и желает ей развития», — отметил глава МИД.

Макей добавил, что у Беларуси в прошлом был сложный путь. По его словам, «в разных войнах мы много выстрадали». Но на сегодняшний день, по мнению Макея, «мы живем в сильном и независимом государстве».

«Вместе мы продолжим укреплять независимость нашей страны», — подчеркнул Макей.

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