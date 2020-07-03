Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране
Как сообщает БЕЛТА, Владимир Макей назвал День Независимости главным праздником в стране.
«По моему мнению, для любого жителя страны независимость значит очень много. Безусловно, если человек настоящий гражданин, если он переживает за свою страну и желает ей развития», — отметил глава МИД.
Макей добавил, что у Беларуси в прошлом был сложный путь. По его словам, «в разных войнах мы много выстрадали». Но на сегодняшний день, по мнению Макея, «мы живем в сильном и независимом государстве».
«Вместе мы продолжим укреплять независимость нашей страны», — подчеркнул Макей.
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