2020-07-03T18:55:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый пошел. Для лечения коронавируса в Еврокомиссии одобрили первый препарат

Им оказался противовирусный препарат Ремдесивир
ИННА КОРСАК
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Первый препарат для лечения коронавируса одобрили в Еврокомиссии. Фото: pixabay.comПервый препарат для лечения коронавируса одобрили в Еврокомиссии. Фото: pixabay.com
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Первый препарат для лечения коронавируса ободрили в Еврокомиссии. Об этом стало известно 3 июля, сообщает interfax.ru.

Им оказался антивирусный препарат Ремдесивир. По словам члена Еврокомисии по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис, допуск первого лекарства для лечения коронавируса — «важный шаг в борьбе с ним».

«Такое разрешение мы выдаем лишь менее чем через месяц после того как подается заявление. Это четко демонстрирует решимость Еврокомиссии быстро реагировать на появление новых методов лечения от вируса», — отметила Кириакидис.

Эффективность Ремдесивира основывается на результатах исследования, которое проводилось при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Исследование показало, что при использовании препарата, который вводились пациентам внутривенно, ускорялся процесс выздоровления. Препарат, в среднем, сокращает период госпитализации заболевших с 15 до 11 дней.

В данном исследовании приняли участие более тысячи пациентов.

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