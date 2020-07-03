Первый пошел. Для лечения коронавируса в Еврокомиссии одобрили первый препарат
Первый препарат для лечения коронавируса ободрили в Еврокомиссии. Об этом стало известно 3 июля, сообщает interfax.ru.
Им оказался антивирусный препарат Ремдесивир. По словам члена Еврокомисии по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис, допуск первого лекарства для лечения коронавируса — «важный шаг в борьбе с ним».
«Такое разрешение мы выдаем лишь менее чем через месяц после того как подается заявление. Это четко демонстрирует решимость Еврокомиссии быстро реагировать на появление новых методов лечения от вируса», — отметила Кириакидис.
Эффективность Ремдесивира основывается на результатах исследования, которое проводилось при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Исследование показало, что при использовании препарата, который вводились пациентам внутривенно, ускорялся процесс выздоровления. Препарат, в среднем, сокращает период госпитализации заболевших с 15 до 11 дней.
В данном исследовании приняли участие более тысячи пациентов.
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