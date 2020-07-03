В Гродно четырехлетний ребенок угодил под колеса автомобиля. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных авто
В ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что 1 июля в Гродно автомобиль сбил четырехлетнего мальчика. Он выбежал на дорогу из-за припаркованных авто.
«За рулем автомобиля Opel находилась 23-летняя девушка. На дорогу внезапно выбежал ребенок», — рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Мальчика оперативно доставили в больницу. У него травмирована левая голень.
Проводится проверка.
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