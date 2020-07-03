В Бобруйске мужчина незаконно поохотился в лесу и попал на штраф в 3240 белорусских рублей
В Бобруйске мужчина незаконно поохотился в лесу и угодил в следственный изолятор. Об этом сообщило издание «Трыбуна працы».
В пятницу, 26 июня, сотрудники Белорусского общества охотников и рыболовов недалеко от деревни Соломенка остановили «Опель-Астра». Водитель начал препятствовать осмотру и попытался скрыться. Через несколько метров его снова остановили. Сотрудникам пришлось применить силу.
«При осмотрел машины у водителя на переднем сиденье в рюкзаке удалось обнаружить разделанную тушу косули. В пакете находились рога и часть черепа. В багажнике было найдено зарегистрированное охотничье ружье и девять патронов», — рассказал начальник инспекции Сергей Алифировец.
По словам начальника инспекции, мужчина признался, что косулю разделал сам, а мясо вез домой.
Штраф за несанкционированную добычу дикого зверя составил 3240 рублей.
Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.
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