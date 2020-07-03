Посол России в Беларуси добавил, что независимость и суверенитет актуальны для каждого государства

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Как сообщает БЕЛТА, Дмитрий Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов».

Посол России в Беларуси добавил, что понятия независимости, союзничества, взаимодействия, доверия являются важными и актуальными для каждого государства.

На площади Победы 3 июля прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит!», в котором принял участие президент Александр Лукашенко. Во время своей речи Лукашенко подчеркнул, что «никто извне не сможет поколебать ту стабильность и независимость, которые есть сегодня в стране».

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