Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов»
Как сообщает БЕЛТА, Дмитрий Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов».
Посол России в Беларуси добавил, что понятия независимости, союзничества, взаимодействия, доверия являются важными и актуальными для каждого государства.
На площади Победы 3 июля прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит!», в котором принял участие президент Александр Лукашенко. Во время своей речи Лукашенко подчеркнул, что «никто извне не сможет поколебать ту стабильность и независимость, которые есть сегодня в стране».
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