Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом.
Белорусский лидер отметил, что что будет рад, если Сбербанк поучаствует в финансировании белорусской экономики.
«Мы планируем составить перечень инновационных объектов, которые должны сдать в следующей пятилетке. Я бы хотел с вами обсудить ряд этих проектов», — заявил Лукашенко.
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