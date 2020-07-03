Лукашенко отметил, что будет рад, если Сбербанк поучаствует в финансировании белорусской экономики

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом.

Белорусский лидер отметил, что что будет рад, если Сбербанк поучаствует в финансировании белорусской экономики.

«Мы планируем составить перечень инновационных объектов, которые должны сдать в следующей пятилетке. Я бы хотел с вами обсудить ряд этих проектов», — заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов».

Посол России в Беларуси добавил, что независимость и суверенитет актуальны для каждого государства. (подробности)

Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране.

Макей отметил, что «независимость очень много значит для каждого гражданина». (подробности)