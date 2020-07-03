2020-07-03T21:43:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом

Лукашенко отметил, что будет рад, если Сбербанк поучаствует в финансировании белорусской экономики
ИННА КОРСАК
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Лукашенко проводит встречу с главой "Сбербанка" Германом Грефом. Фото: belta.byЛукашенко проводит встречу с главой "Сбербанка" Германом Грефом. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом.

Белорусский лидер отметил, что что будет рад, если Сбербанк поучаствует в финансировании белорусской экономики.

«Мы планируем составить перечень инновационных объектов, которые должны сдать в следующей пятилетке. Я бы хотел с вами обсудить ряд этих проектов», — заявил Лукашенко.

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