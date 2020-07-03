Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
Как сообщает БЕЛТА, во время встречи с Германом Грефом Александр Лукашенко упомянул и фонтан, который стал подарком от «Сбербанка» ко Дню Независимости Беларуси.
«Это настоящее украшение страны, и я вам за это очень благодарен!», — подчеркнул Лукашенко.
Фонтан появился в Минске на реке Свислочь в парке Янки Купалы. Его возведение началось в феврале 2020 года. Более 200 струй могут подниматься на высоту до 30 метров.
Фонтанный комплекс на Свислочи — мультимедийная площадка со сложным обеспечением.
Греф и Лукашенко год назад обсуждали строительство фонтана.
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