2020-07-03T21:59:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!

Белорусский лидер проводит встречу во Дворце Независимости с главой «Сбербанка» России Германом Грефом
ИННА КОРСАК
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Лукашенко поблагодарил Грефа за фонтан, который стал подарком ко Дню Независимости от "Сбербанка". Фото:Лукашенко поблагодарил Грефа за фонтан, который стал подарком ко Дню Независимости от "Сбербанка". Фото:
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Как сообщает БЕЛТА, во время встречи с Германом Грефом Александр Лукашенко упомянул и фонтан, который стал подарком от «Сбербанка» ко Дню Независимости Беларуси.

«Это настоящее украшение страны, и я вам за это очень благодарен!», — подчеркнул Лукашенко.

Фонтан появился в Минске на реке Свислочь в парке Янки Купалы. Его возведение началось в феврале 2020 года. Более 200 струй могут подниматься на высоту до 30 метров.

Фонтанный комплекс на Свислочи — мультимедийная площадка со сложным обеспечением.

Греф и Лукашенко год назад обсуждали строительство фонтана.

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Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
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