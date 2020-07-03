Видеофакт. Лукашенко вместе с главой Сбербанка открыли светомузыкальный фонтан в Минске в парке Янки Купалы
Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко вместе с главой «Сбербанка» России Германом Грефом открыли фонтан в парке Янки Купалы.
«Ровно 70 лет назад был открыт парк Янки Купалы. И в День Независимости вместе с Германом Грефом, добрым другом Беларуси, мы открываем здесь фонтан», — подчеркнул Лукашенко.
Данный фонтан — подарок от «Сбербанка» ко Дню Независимости.
Лукашенко отметил, что набережная Свислочи заиграет новыми красками, благодаря светомузыкальному фонтану.
Александр Лукашенко поблагодарил Грефа и подчеркнул, что фонтан — «настоящее украшение страны!»
Ранее состоялась встреча белорусского лидера с главой «Сбербанка» России Германом Грефом во Дворце Независимости. Лукашенко отметил, что будет рад, если «Сбербанк» поучаствует в финансировании белорусской экономики.
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Лукашенко вместе с Германом Грефом открыли фонтан в парке Янки Купалы.