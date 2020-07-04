Надежда Савченко обратилась в открытом письме к Александру Лукашенко

«Лучше иметь открытую оппозицию, чем кулуарные интриги и нож в спине от соседей» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Украинский государственный и политический деятель Надежда Савченко в своём facebook обратилась к президенту Беларуси с призывом освободить политзаключенных.

Сперва Савченко поздравила президента и весь белорусский народ с официальным Днем независимости Беларуси и всех благ. Она отметила, что не хочет лезть во внутренние дела соседней страны, однако, как когда-то сказал сам Лукашенко, «нельзя оставаться равнодушным, когда в доме у соседа пожар».

Подчёркивает Савченко, что самое высокое достижение для лидера — это умение найти себе достойную замену, а также вовремя передать власть, чтобы еще успеть проконтролировать верность пути в будущее своего государства. Украинские правители на это оказались неспособны, поэтому там сейчас идет война.

Обращаясь к Лукашенко, она призвала его освободить белорусских политзаключённых и привела список из 24 человек.

«Эти люди никогда не будут согласны с вашим мнением, и они будут не одиноки, их поддержат многие в вашей стране. Но оставить людям пространство в стране на их мнение нужно. Лучше иметь открытую оппозицию, чем кулуарные интриги и нож в спине от соседей», - подчеркнула Савченко.

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