2020-07-04T10:53:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В цвета белорусского флага окрасилось самое высокое здание в мире

Небоскреб Бурдж-Халифа в честь Дня независимости окрасился в цвета белорусского флага
Сергей Диндиков
Поделиться:
Небоскреб Бурдж-Халифа, что в Дубае, является самым высоким сооружением в мире. Фото: belta.byНебоскреб Бурдж-Халифа, что в Дубае, является самым высоким сооружением в мире. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В Дубае, в честь Дня независимости Республики Беларусь, знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа засветился цветами белорусского флага. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Беларуси через соцсеть Инстаграм. МИД и организовал поздравление.

«Дзякуй сябрам з Аб'яднаных Арабскіх Эміратау за віншаванні!» - написали они на своей странице.

Небоскреб Бурдж-Халифа, что в Дубае, является самым высоким сооружением в мире. Высота его составляет 828 метров. Год назад подобное событие уже было. 3 июля 2019 года он тоже перекрашивался в цвета белорусского флага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Минск – остров спокойствия и мира»: власти столицы презентовали видео ко Дню Независимости Беларуси

А также показали первые фото с праздничных минских улиц 3 июля 2020 года (подробности).

«Мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время». Трамп, королева Елизавета и Папа Римский поздравили Беларусь с Днем Независимости

Поздравления поступили и от Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и других глав государств (подробности).

Лукашенко принимает участие в шествии «Беларусь помнит!» в Минске вместе с сыновьями

Президент прибыл на площадь Победы перед стартом шествия на 3 июля 2020 года (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте в День Независимости проходили задержания людей
Валерий Цепкало жестко высказался о режиме в Республике Беларусь
ВОЗ призвала страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса
Гостил у тёщи и полез в колодец. В Мостовском районе МЧСники спасли мужчину
В цвета белорусского флага окрасилось самое высокое здание в мире
Надежда Савченко обратилась в открытом письме к Александру Лукашенко
Видеофакт. Лукашенко вместе с главой Сбербанка открыли светомузыкальный фонтан в Минске в парке Янки Купалы
Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом
Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов»
В Бобруйске мужчина незаконно поохотился в лесу и попал на штраф в 3240 белорусских рублей
В Гродно четырехлетний ребенок угодил под колеса автомобиля. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных авто
Первый пошел. Для лечения коронавируса в Еврокомиссии одобрили первый препарат
Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране
«Хранил дома боевые пистолеты и винтовки прошлого века». Прокуратура направила в суд дело 48-летнего молодечненца
Лукашенко о выборах: Посиневшими руками я не держусь за это кресло
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года: 299 новых случаев, 7 умерших
Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом
Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд