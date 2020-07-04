В цвета белорусского флага окрасилось самое высокое здание в мире

Небоскреб Бурдж-Халифа, что в Дубае, является самым высоким сооружением в мире. Фото: belta.by

Небоскреб Бурдж-Халифа в честь Дня независимости окрасился в цвета белорусского флага

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В Дубае, в честь Дня независимости Республики Беларусь, знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа засветился цветами белорусского флага. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Беларуси через соцсеть Инстаграм. МИД и организовал поздравление.

«Дзякуй сябрам з Аб'яднаных Арабскіх Эміратау за віншаванні!» - написали они на своей странице.

Небоскреб Бурдж-Халифа, что в Дубае, является самым высоким сооружением в мире. Высота его составляет 828 метров. Год назад подобное событие уже было. 3 июля 2019 года он тоже перекрашивался в цвета белорусского флага.

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