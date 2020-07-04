2020-07-04T10:54:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гостил у тёщи и полез в колодец. В Мостовском районе МЧСники спасли мужчину

В колодец он полез за упавшим ведром
Сергей Диндиков
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Извлекли мужчину из колодца при помощи лебедки автоцистерны. Фото: 112.byИзвлекли мужчину из колодца при помощи лебедки автоцистерны. Фото: 112.by
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Вечером 3 июля на пульт МЧС пришло сообщение от женщины. Она сообщила, что в колодец питьевой воды в агрогородке Лунно упал её муж. На место вызова выехали сотрудники МЧС и увидели, в колодце во дворе одного из частных домов человека, на котором был надет спасательный жилет. Глубина колодца составляла 7 метров, уровень воды был около 1,5 метров сообщили в МЧС.

Позже спасатели выяснили, что мужчина был в гостях у тещи. Он решил самостоятельно слазить в колодец за упавшим туда ведром. Мужчина хорошо подготовился: надел спасательный жилет и подстраховался веревкой. Но, когда поднимался уже наверх из колодца, сорвался и упал. С приездом работников МЧС он был в сознании. Мужчина сам закрепил спасательный пояс с карабином, которые спасатели ему спустили. Извлекли его из колодца при помощи лебедки автоцистерны. Его передали подоспевшим медработникам, которые с переохлаждением доставили его в больницу.

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