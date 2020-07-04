ВОЗ призвала страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса

Число заразившихся COVID-19 во всём мире практически приблизилось к 11 млн Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В мире число заразившихся коронавирусом приближается к 11 млн, более 520 тысяч человек умерли с начала пандемии

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ВОЗ призвала пострадавшие от COVID-19 страны «проснуться» и взять ситуацию с пандемией под контроль. Заявление об этом сделал глава программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майк Райан, сообщает AFP.

«Люди сейчас же должны проснуться! Цифры не лгут! Сложившаяся ситуация не лжет», — подчеркнул Райан.

Число заразившихся COVID-19 во всём мире практически приблизилось к 11 млн. Умерло более 520 тысяч инфицированных с начала эпидемии.

В большинстве стран Европы на фоне победы над коронавирусом темпы распространения инфекции увеличились. Очень большой процент заболевших COVID-19 показывают Северная и Южная Америки, Индия и Ближний Восток.

Ежедневно, всю прошлую неделю фиксировалось более 160 тысяч новых случаев, сообщает Всемирная организация здравоохранения

За прошедшие сутки в США вновь зарегистрирован рекорд новых случаев инфицированных —более 55 тыс человек. Общее число заболевших в США составляет более 2,7 млн случаев коронавируса. 128 тысяч заболевших умерли.

Ужасающими темпами число заболевших COVID-19 растёт в Бразилии. Вот-вот оно составит 1,5 млн человек.

После того, как отменили карантинные ограничения в Саудовской Аравии, подтвержденные случаи COVID-19 превысили число в 200 тысяч. За последний месяц количество заболевших в Ираке выросло в семь раз.

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