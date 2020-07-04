Валерий Цепкало жестко высказался о режиме в Республике Беларусь

В своём обращении Цепкало обвинил власть в игнорировании закона, справедливости и конституционных прав граждан, воровстве голосов избирателей, унижении и оскорблении людей и многом другом. Фото предоставлено администрацией ПВТ

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3 июля Валерий Цепкало разместил на своём facebook жесткое заявление о действующей власти.

В частности, в День Независимости Беларуси претендент указал, что в стране, больше всего пострадавшей от фашизма, используется методика общественного управления и воздействия на людей, которые отрабатывались ещё в концентрационных лагерях.

«Сегодня, 3 июля, мы отмечаем День освобождения Минска от нацистских захватчиков! Я мечтаю о том, чтобы Днем окончательного освобождения Беларуси от режима, который презирает белорусский народ, называя его «народишко», стал день 9 августа.

В своём обращении Цепкало обвинил власть в игнорировании закона, справедливости и конституционных прав граждан, воровстве голосов избирателей, унижении и оскорблении людей и многом другом.

Скорее всего Валерий Цепкало не будет зарегистрирован, как кандидат в президенты РБ. Центризбирком признал действительными лишь 75 тыс подписей, поданных в его поддержку. Необходимый минимум составляет 100 тысяч. Но он намерен продолжать борьбу.

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