2020-07-04T13:07:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте в День Независимости проходили задержания людей

Поздним вечером в милиции сообщили, что были задержаны семь человек
Сергей Диндиков
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В отношении задержанных начат административный процессВ отношении задержанных начат административный процессФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На улицах Бреста сотрудники правоохранительных органов задерживали граждан из-за так называемых акций солидарности, пишет Брестская газета.

По сообщениям местных телеграм-каналов, трое задержаны на пл. Ленина в Бресте. 3 июля собравшиеся там люди хлопали в ладоши. На время даже была перекрыта улица Ленина.

Уже поздним вечером 3 июля пресс-служба УВД Брестского облисполкома сообщила, что сотрудники милиции задержали семерых граждан за совершение административных правонарушений. В их отношении начат административный процесс.

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А также показали первые фото с праздничных минских улиц 3 июля 2020 года (подробности).

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В силовом ведомстве рассказали белорусам, как следует вести себя на День Независимости, и предупредили, что милиция перешла на усиленный вариант несения службы (подробности).

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