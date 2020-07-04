В Бресте в День Независимости проходили задержания людей

Поздним вечером в милиции сообщили, что были задержаны семь человек

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На улицах Бреста сотрудники правоохранительных органов задерживали граждан из-за так называемых акций солидарности, пишет Брестская газета.

По сообщениям местных телеграм-каналов, трое задержаны на пл. Ленина в Бресте. 3 июля собравшиеся там люди хлопали в ладоши. На время даже была перекрыта улица Ленина.

Уже поздним вечером 3 июля пресс-служба УВД Брестского облисполкома сообщила, что сотрудники милиции задержали семерых граждан за совершение административных правонарушений. В их отношении начат административный процесс.

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